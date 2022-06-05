Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировом рынке — глава дипломатии ЕС 5 июня, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировых рынках.

"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. Вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции", – написал Боррель в Twitter.

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Он добавил, что санкции Евросоюза направлены против возможности России продолжать войну.

«Они [санкции] не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка исключены из санкций», – уточнил Боррель.

По его словам, блокада Россией портов Украины препятствует экспорту кукурузы и пшеницы.

«Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в пользу всего международного сообщества», – резюмировал Боррель.

Russia’s ongoing blockade of Ukraine’s ports, is preventing the export of tons of grain, like corn and wheat, currently trapped in Ukraine, one of the main world producers. (2/5) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины нет , и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он также заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить безопасный вывоз зерна через подконтрольные ему порты.



Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал " блефом". Он также заявил, что порты в Украине заменяли украинские военные.



Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре. Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.



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