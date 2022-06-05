Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировом рынке — глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна на мировых рынках.
"Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. Вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции", – написал Боррель в Twitter.
Он добавил, что санкции Евросоюза направлены против возможности России продолжать войну.
«Они [санкции] не нацелены на пшеницу. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка исключены из санкций», – уточнил Боррель.
По его словам, блокада Россией портов Украины препятствует экспорту кукурузы и пшеницы.
«Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в пользу всего международного сообщества», – резюмировал Боррель.
В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины нет , и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он также заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить безопасный вывоз зерна через подконтрольные ему порты.
Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал " блефом". Он также заявил, что порты в Украине заменяли украинские военные.
Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре. Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.
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