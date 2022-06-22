Россия несет огромные потери на Донбассе и готовится перебросить новые резервы — Минобороны Британии

22 июня, 09:25
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Потери России свидетельствуют об истощении ее сил на Донбассе, отметили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Потери России свидетельствуют об истощении ее сил на Донбассе, отметили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.

Однако были обнародованы данные о потерях так называемой «ДНР». По состоянию на 16 июня, 2128 военнослужащих погибли и 8897 ранены.

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«Уровень потерь „ДНР“ эквивалентен примерно 55 процентам ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских сил на Донбассе», — говорится в сообщении.

Высока вероятность того, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой.

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«С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны», — отметили в Минобороны Британии.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34230 своих военных.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1539473242678779905
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Великобритания Война России против Украины

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