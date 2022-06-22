Россия несет огромные потери на Донбассе и готовится перебросить новые резервы — Минобороны Британии
Потери России свидетельствуют об истощении ее сил на Донбассе, отметили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)
По информации Министерства обороны Великобритании, Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.
В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.
Однако были обнародованы данные о потерях так называемой «ДНР». По состоянию на 16 июня, 2128 военнослужащих погибли и 8897 ранены.
«Уровень потерь „ДНР“ эквивалентен примерно 55 процентам ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских сил на Донбассе», — говорится в сообщении.
Высока вероятность того, что силы «ДНР» оснащены устаревшим вооружением и техникой.
«С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны», — отметили в Минобороны Британии.
По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34230 своих военных.
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