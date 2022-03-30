Командующий силами НАТО в Европе: Россия неоднократно применяла гиперзвуковые ракеты в Украине 30 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Командующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс (Фото:NATO JFC Naples/twitter.com)

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия неоднократно обстреливала гиперзвуковыми ракетами территорию Украины.



Война России против Украины — главные события 30 марта

В ходе слушаний в Сенате он сказал, что большинство этих ударов было нанесено по конкретным военным объектам, сообщает Голос Америки.

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19 марта телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников подтвердил, что РФ запустила по Украине гиперзвуковые ракеты. Это стало первым известным случаем использования таких ракет в бою.

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