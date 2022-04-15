Угрозы Кремля. Россия не заставит США перестать поставлять Украине военную помощь — Госдеп 15 апреля, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что угрозы Кремля не заставят администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Россияне говорили кое-что в частном порядке, кое-что говорили публично; ничто не сможет отговорить нас от стратегии, к которой мы приступили», — сказал Прайс в комментарии CNN.

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Прайс добавил, что он не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с российскими властями.

Ранее газета Washington Post сообщала, что кремлевский режим пригрозил США «непредсказуемыми последствиями» в случае продолжения поставок оружия Украине.

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