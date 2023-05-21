Россия не является стратегическим партнером Молдовы — Санду 21 мая, 03:58 Майя Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza/File Photo)

Российская Федерация не является стратегическим партнером для Молдовы. Россия не уважает Молдову и против воли молдавского народа 30 лет держит свои войска на территории страны.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает NonFiction.



«Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин — что это за стратегическое партнерство?» — добавила она.

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По словам Санду, Молдова может сотрудничать только с теми странами, которые уважают государственный суверенитет.