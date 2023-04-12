«Существует только формально». Армения и Казахстан планируют выйти из ОДКБ — эксперт 12 апреля, 20:13 Лидер стран ОДКБ на саммите 16 мая 2022 года в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Исполнительный директор Центра прикладных исследований Пента Алексей Леонов в интервью Radio NV заявил, что Организация договора о коллективной безопасности существует только формально, и Армения и Казахстан планируют из нее выйти.

На вопрос о том, «дышит ли еще как организация» ОДКБ, Леонов ответил Radio NV:

«Фактически нет. Потому что, собственно говоря, понятно, что для России это был вопрос престижа, как, знаете, своеобразное анти-НАТО».

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Эксперт отметил, что «после ситуации в Армении», которой Россия не стала помогать в противостоянии с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, ОДКБ перестала быть гарантией устойчивого существования режимов ее участников.

«Сейчас есть достаточно широко циркулирующая информация, что и Армения, и Казахстан планируют выйти из ОДКБ. И таким образом, эта организация сейчас существует только формально и может прекратить существование даже юридически. Поскольку очевидно, что интерес быть рядом с таким токсическим лидером, так сказать, как Россия мало кто желает, который не может даже выполнить обязательства, которые раньше они брали на себя», — констатировал он.

10 января Армения отказалась принимать у себя учения ОДКБ, запланированные на 2023 год.

Во время своей встречи с главой кремлевского режима Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Пашинян заявил, что российский контингент не способен взять под свой контроль Лачинский коридор, в результате чего он оказался заблокирован азербайджанскими активистами.

«Лачинский коридор перекрыт… Пока выходит, что он не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию», — посетовал он, констатировав неспособность РФ выполнять взятые на себя обязательства.