Много не навоюют. Почему даже мобилизация не поможет России выиграть войну против Украины — военный эксперт 20 июля, 18:12 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с руководством вооруженных сил РФ в Москве, 5 июля (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ объяснил, почему даже мобилизация не поможет России выиграть войну против Украины.



«Ту мобилизационную систему, которая существует в России, даже невозможно сравнить с тем, что было в советские времена: она не способна прорабатывать относительно небольшое количество (от 20 до 30 тысяч, согласно разным оценкам) [военных], которые готовятся», — заявил Михайлов.

Видео дня

Он объяснил, что если количество солдат увеличится, то мобилизация будет происходить так же, как на подконтрольных боевикам «ЛНР» и «ДНР» территориях.

«Им будут давать какие-то автоматы, почти никаких других средств, экипировку, и будут бросать в бой сразу. Такая армия много не навоюет», — убежден аналитик.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в связи с поставкой Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но и Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 июля российские войска с начала вторжения потеряли более 38,7 тыс. личного состава.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.