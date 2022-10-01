Россия потеряла кресло в руководящем совете Международной организации гражданской авиации

1 октября, 19:42
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Штаб-квартира ИКАО в Монреале (Фото:REUTERS/Christinne Muschi/File Photo/File Photo)

Штаб-квартира ИКАО в Монреале (Фото:REUTERS/Christinne Muschi/File Photo/File Photo)

Страну-агрессора Россию в субботу, 1 октября, не переизбрали в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — она не набрала достаточно голосов. Ассамблея совета проходит до 7 октября в Монреале.

Как сообщает агентство Reuters, в совет входят представители 36 стран. Россия вместе со странами Большой семерки, Китаем, Бразилией и Австралией занимала в совете кресло как «государство, играющее ведущую роль в области воздушного транспорта».

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В июле газета The Washington Post сообщала, что российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 пассажирских самолетов и множество комплектующих, которые взяли в лизинг у иностранных компаний.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов России. Страна-агрессор в ответ тоже закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

https://www.youtube.com/embed/m2wqGS8EbYs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия ICAO Российская авиация ИКАО Война России против Украины

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