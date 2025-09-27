Россию не избрали в совет Международной организации гражданской авиации

России не хватило шести голосов, чтобы попасть в совет ІСАО (Фото: icao.emb-japan.go.jp)

Россия не получила в Монреале необходимой поддержки для получения места в совете Международной организации гражданской авиации ( ІСАО ), состоящей из 36 членов.

Об этом сообщило издание Politico.

После этого российский чиновник немедленно призвал к «повторному раунду голосования», отмечается в статье.

Спикерка Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила перед голосованием 27 сентября что «неприемлемо, чтобы государство, которое ставит под угрозу безопасность авиапассажиров и нарушает международные правила, занимало место в руководящем органе организации, который отвечает за соблюдение этих самых правил».



На результат голосования отреагировал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он напомнил, что Международная организация гражданской авиации — это главный мировой орган, который определяет правила и стандарты для безопасности международных полетов, а в ее совет входят государства, которые имеют наибольшее влияние на глобальную авиацию.

«В течение недели команда Министерства развития общин и территорий вместе с посольством Украины в Канаде провела десятки встреч с делегациями государств, вместе с партнерами из ЕС, Великобритании и США убеждали коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора», — сообщил украинский министр.

Он отметил, что для того, чтобы вернуться в совет ІСАО, России не хватило шести голосов.

«Во-первых, это четкий сигнал: страна, которая нарушает Чикагскую конвенцию, запускает самолеты без сертификатов летной годности, вмешивается в работу GPS и несет прямую угрозу безопасности полетов, не может участвовать в руководстве международной авиацией. Во-вторых, это продолжение изоляции России в международных организациях», — оценил итоги голосования Кулеба.

Он констатировал, что Россия теряет всякое доверие и возможность диктовать правила в авиационной сфере.

«В-третьих, это признание того, что именно Украина и наши партнеры стали движущей силой этого процесса», — добавил украинский министр.

Россию исключили из Международной организации гражданской авиации в 2022 году за незаконную конфискацию арендованных самолетов во время войны с Украиной. Совет этой организации также обвинил Россию в сбитии рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над контролируемой Россией территорией на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек.

