Пустые слова. США не подтверждают уничтожение Россией систем HIMARS в Украине 5 января, 10:00 По данным США, Россия не смогла уничтожить ни одной системы HIMARS (Фото:Генштаб)

В Белом доме заявили, что у США нет подтверждений российских заявлений об уничтожении ракетных систем HIMARS в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в разговоре с журналистами заявил: «Я видел заявления россиян о том, что они поразили систему HIMARS, и в ответ на это у нас нет информации, чтобы подтвердить это», сообщает The Hill.

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Он добавил, что РФ уже публиковала подобные отчеты об уничтожении HIMARS, предполагая, что это часть дезинформационной кампании кремлевского диктатора Владимира Путина, которая описывает 10-месячное нападение России на Украину как «оборонительную военную операцию».

«Давайте будем абсолютно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это какая-то борьба против Запада, это экзистенциально для его безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это абсолютная чепуха», — сказал Кирби.

Министерство обороны России 3 января заявило, что ракетные и воздушные удары, нанесенные по востоку Украины, «уничтожили две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства».

Ранее Кирби заявлял, что США готовит новый пакет военной помощи для Украины, который может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Инфографика: НВ