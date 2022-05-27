«Путин настроен на войну». Россия не стремится к переговорам — Кулеба 27 мая, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Россия не стремится к переговорам, а российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Российские чиновники могут продолжать говорить СМИ, что они открыты к переговорам. Но это неправдивая информация. Если вы посмотрите на факты, то ни один из них не указывает на то, что Россия действительно стремится к поиску решения, переговорам», — сказал он во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

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Кулеба добавил: если бы Россия хотела переговоров, она бы не проводила наступательных операций, не преследовала украинских активистов на востоке и юге Украины, не пыталась бы ввести там в обращение российские рубли и телефонные номера и выдавать паспорта и не блокировала бы морские порты Украины.

«Мы знаем, президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на переговоры. Поэтому мне сложно сказать, когда сможет состояться эта встреча (Путина и президента Украины Владимира Зеленского — ред). Но ни один из индикаторов пока не указывает на готовность России», — сказал глава МИД, отвечая на вопросы.

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