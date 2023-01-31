США впервые с 2011 года обвинили Россию в нарушении договора о контроле над ядерным оружием — СМИ 31 января, 20:42 Страна-агрессор не соблюдает договор об СНВ, заявили в США (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Россия нарушает ключевой договор о контроле над ядерным оружием, не позволяя американским инспекторам посещать свои ядерные объекты. Об этом заявил представитель Госдепартамента США во вторник, 31 января, сообщает CNN.

Представитель Госдепа подчеркнул, что позиция страны-агрессора угрожает «жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями». Он также напомнил, что Россия не выполнила свое обязательство по новому договору об СНВ и не созвала заседание Двусторонней консультативной комиссии в сроки, установленные договором.



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В Госдепе добавили, что если Кремль хочет вернуться к соблюдению договора, он должен разрешить инспекцию на своей территории и провести заседание комиссии.

Как сообщает The Wall Street Journal, Госдеп направил соответствующий доклад в Конгресс США. Газета отмечает, что это первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора, вступившего в силу в 2011 году.

«Республиканские законодатели предупредили, что за российскими нарушениями могут последовать более существенные нарушения договора, которые позволят Москве расширить свои силы, и заявили, что Пентагон должен быть готов в ответ скорректировать численность американских сил», — сказано в статье.



В конце ноября 2022 года Россия отложила переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте.

Администрация российского диктатора Путина и президента США Джо Байдена продлили новый договор СНВ на пять лет в 2021 году. Агентство Bloomberg сообщало, что США предлагают России перезаключить договор до 2026 года, привлекая Китай в качестве третьей стороны.

Новый договор об СНВ устанавливает ограничения на количество развернутых межконтинентальных ядерных вооружений, которые могут иметь США и Россия. Вашингтон и страна-агрессор должны проводить инспекции ядерных объектов друг друга, но их не было с 2020 года из-за пандемии COVID-19.

