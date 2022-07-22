Россия не имеет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине — Вооруженные силы Канады 22 июля, 04:00 В ВС Канады отмечают, что Россия всегда имела максималистские географические амбиции в отношении Украины (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Вооруженные силы Канады заявили, что из-за потерь России во время войны в Украине, у нее «больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций».

Таким образом Канада ответила на упреки России в расширении ее целей в войне после военной помощи Украине из Запада.



«Россия утверждала, что в ответ на военную помощь Запада, оказанную Украине, она была вынуждена расширить свои цели за пределы освобождения Донбасса на востоке Украины, включив другие большие части страны», — говорится в сообщении.

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Однако, подчеркивают в ВС Канады, Россия всегда имела максималистские географические амбиции по отношению к Украине.

В качестве примера напоминают, что неудачные попытки Москвы захватить Киев и города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса.

"Российские войска также оккупировали часть южной Украины с февраля, что предшествовало недавней доставке западной помощи Украине, которую Москва использует как повод для расширения военных целей", - отмечают канадские военные.

Они добавляют, что из-за значительных потерь личного состава и техники Россия, вероятно, больше не имеет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине.

«Теперь она вынуждена уменьшить масштаб своих стратегических целей, в то же время предоставляя новое публичное обоснование достигнутого частичного территориального контроля», — заключают в сообщении.

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