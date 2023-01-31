Успешное наступление России весной маловероятно — западные чиновники

31 января, 20:57
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Защитник Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Защитник Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Наступление российских оккупантов весной 2023 года вряд ли будет успешным, заявили западные официальные лица журналистам. Об этом сообщает CNN во вторник, 31 января.

Западные чиновники обратили внимание на проблемы оккупантов с материально-техническим обеспечением и восполнением потерь. По их мнению, россияне могут попытаться начать наступление, несмотря на эти проблемы, однако их «возможность изменить ход конфликта в данный момент ограничена».

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«Они серьезно ограничены в способности восполнить потери, которые понесли в Украине, поэтому обращаются к международным партнерам», — заявили неназванные официальные лица.

По словам чиновников, маловероятно, что сотни тысяч «мобилизованных резервистов» страны-агрессора смогут создать сплоченные формирования, способные на масштабные наступательные действия и маневренные операции.

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Западные чиновники также сомневаются в том, что оккупанты пойдут в наступление с территории Беларуси в ближайшие месяцы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Российская агрессия Украина-США Война России против Украины наступление из Беларуси наступление РФ

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