РФ больше не сможет производить гиперзвуковые ракеты Кинжал — Центр военно-правовых исследований 14 апреля, 05:50 Цей матеріал також доступний українською Александр Мусиенко (Фото:facebook.com/musiienkoua)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что Россия больше не может продолжать программу производства современного вооружения. В частности, гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Кинжал.

Об этом он сообщил в эфире единственного телемарафона.

Война России против Украины - главные события 13 апреля



«Производить современные ракеты или модернизировать существующие Россия лишена таких возможностей. Потому что если российский оборонно-промышленный комплекс имел и раньше проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России еще в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности. России фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения», — сказал Мусиенко.

Видео дня

Он отметил, что с оккупантами даже не хотят иметь дело в Азиатских странах, с которыми Россия пыталась установить контакты.

«На сегодняшний день можно сказать, что, скажем так, комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с Кинжалом, с другими подобными, гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена. С ними даже не хотят иметь дело в Азиатских странах, с которыми Россия пыталась установить контакты. Поэтому для нас это положительный сигнал в том смысле, что, как и там, не было, но технологий и возможностей для производства для пополнения своих арсеналов в них все уменьшается и уменьшается», — глава руководитель Центра военно-правовых исследований.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.