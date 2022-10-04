Нет никакого смысла обсуждать, как Россия должна сохранить лицо — Подоляк 4 октября, 16:22 Зрители на концерте в центре Москвы в честь незаконной аннексии оккупированных украинских территорий, 30 сентября (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил о бессмысленности обсуждений того, как Россия должна сохранить лицо.

«Мы очень много фокусируемся на российской повестке дня. Как они будут выходить из этой войны, нас уже не беспокоит. Даже до середины этой войны нас действительно беспокоило, что нужно найти какую-то психологическую линию разграничения, чтобы они сохранили свое лицо, а мы — свое. Но после Бучи всего этого уже нет. Нет уже возможностей заканчивать войну, учитывая потребности РФ», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Он подчеркнул, что единственный формат окончания войны — Россия должна проиграть, а Украина — выиграть, то есть, полностью вернуть свои территории.

Советник главы ОП отметил, что определенная часть европейских элит продолжает говорить об эскалации, о возможности масштабирования войны, хотя война уже большая и увеличить ее можно только за счет увеличения интенсивности боевых действий в Украине.

«В других местах Россия уже не будет воевать, потому что нет ресурса для этого. Она здесь проигрывает войну. Она не может выдержать войну на пять или даже на три фронта», — подчеркнул Подоляк.

Он также заявил, что для Украины неважно, что будет дальше происходить в России, потому что она уже проигрывает и исторически является аутсайдером.

«К сожалению, у нее много оружия, которое она использует в Украине, но с точки зрения понимания мира и нашего, уже нет никакого смысла обсуждать, что Россия хочет, как она должна сохранить лицо. Россия должна проиграть — это ключевой параметр. И его все больше поддерживают и наши западные партнеры, которые до поры до времени считали, что главное — найти возможность России хотя бы частично сохранить лицо. Этой задачи сегодня уж точно нет. Не Россия формирует мировую повестку дня», — констатировал Подоляк.

Еще в начале июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину, на что на тот момент еще намекали отдельные партнеры, уже поздно.

«После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе… Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте вместе победим врага», — заявил он.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было вести «дипломатические переговоры».

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял тогда, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» Путину — это «тяжелая болезнь».

По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита 30−31 мая лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС.