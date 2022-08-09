РФ не смогла собрать боеспособную пехоту для успешного продвижения в Донецкой области — Минобороны Британии 9 августа, 09:26 Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве для продвижения на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы существенно продвинуться в Донецкой области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение выходных Россия продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, однако несмотря на это, ее оккупационная армия продолжала атаковать украинские позиции в Донецкой области.

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За последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время войскам РФ удалось продвинуться всего на 10 км, отметили в британском Минобороны.

На других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, ее силы за эти 30 дней не продвинулись более чем на 3 км, что почти наверняка значительно меньше запланированного.

«Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед», — говорится в сводке.

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