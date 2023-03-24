Россия провалила поставки вооружения в Индию из-за войны против Украины 24 марта, 16:45 Флаг Индии (Фото:hari_mangayil/pixabay)

Страна-агрессор Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам оружия в Индию из-за полномасштабной войны, которую развязала против Украины. Об этом представитель ВВС Индии сказал парламентскому комитету, передает CNN в пятницу, 24 марта.

Представитель ВВС сообщил, что из-за войны России против Украины «крупная поставка» из Москвы «не состоится».



«Они сообщили нам в письменном виде, что не могут провести доставку», — сказано в отчете нижней палаты индийского парламента. О какой именно доставке шла речь, не уточняется.

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Как пишет агентство Reuters, крупнейшая текущая поставка — ЗРК С-400 Триумф, которые Индия закупила в 2018 году за 5,4 млрд долларов. Три таких системы уже переданы, поставка еще двух ожидается. ВВС Индии также зависят от российских запчастей для истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.



CNN отмечает, что Индия до сих пор сильно зависит от поставок оружия из России на фоне напряженности вдоль границы с Китаем в Гималаях. В отчете SIPRI, опубликованном в марте, сказано, что РФ остается крупнейшим поставщиком вооружения в Индию, несмотря на падение оборонного импорта с 62% до 45% в период с 2017 по 2022 годы.



Представитель Госдепартамента США в сентябре 2022 года говорил журналистам, что Вашингтон ведет переговоры с Индией по поводу ее зависимости от российского оружия. Тогда он отметил, что страна-агрессор больше не является надежным поставщиком оружия", а представители Индии «начинают понимать, что [поиск других рынков] может принести им реальные выгоды».

В декабре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2022 году решил не проводить ежегодный личный саммит с российским диктатором Путиным после его ядерных угроз Украине. При этом Индия отказывается обвинять Россию в агрессии против Украины и за последний год увеличила закупки российской нефти.