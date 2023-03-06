РФ не покупает баллистические ракеты у Ирана из опасения, что США передадут Украине ATACMS — FT

6 марта, 13:00
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Ракеты ATACMS (Фото:Википедия)

Ракеты ATACMS (Фото:Википедия)

Россия не решается закупать баллистические ракеты у Ирана из-за опасений, что союзники Украины в ответ поставят Киеву ракеты большой дальности, сообщает Financial Times.

Издание напоминает, что Иран отправил в Россию сотни ударных беспилотников, которые использовались для атак на критическую инфраструктуру Украины. На Западе считают, что Тегеран открыт для дальнейшего военного сотрудничества с Москвой.

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Однако пока Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности.

Одним из существенных факторов отказа от закупок, по оценкам стран НАТО, была угроза США предоставить Украине ракеты ATACMS, дальность действия которых составляет 300 км и которые могут наносить удары вглубь контролируемых РФ территорий.

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В то же время официальные лица признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет. Это связано с дефицитом ее собственных боеприпасов и падением внутреннего производства.

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что западные союзники считают отношения РФ и Ирана «чрезвычайно тревожными».

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран усилил военное сотрудничество с Россией.

По его словам, в ЦРУ знают, что РФ помогает Ирану развивать ракетную программу и рассматривает в будущем поставки военных самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=vJnjB7fJgBM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Баллистические ракеты Война России против Украины ATACMS ракеты

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