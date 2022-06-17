«Не исключено». В России заявили, что переговоры с Украиной могут возобновиться в ближайшее время

17 июня, 21:12
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Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в ближайшее время.

Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы РФ, член переговорной группы Леонид Слуцкий, сообщает Интерфакс.

Точную дату переговоров Слуцкий не озвучил.

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«Не исключаю, что продолжим (переговоры — ред.) в ближайшее время», — сказал он.

Слуцкий отметил, что он не уверен в возобновлении переговоров, но и не исключает такую возможность.

https://www.youtube.com/watch?v=WXPB-lpzLvA

Также он заявил, что «переговоры могут возобновиться только на основе повестки президента РФ».

17 мая в Офисе президента подтвердили, что переговоры с РФ были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.

https://www.youtube.com/watch?v=_Rme2lRVkA4

Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Переговоры Украина-Россия Российская агрессия Переговоры с Россией Война России против Украины

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