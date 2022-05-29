Посол утверждает, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины 29 мая, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Посол РФ в Великобритании Андрей Келин (Фото:Кадр видео ВВС)

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна применит тактическое ядерное оружие против Украины.



Война России против Украины — главные события 29 мая

В интервью ВВС он заявил, что ядерное оружие будет применяться только в том случае, если существование России окажется под угрозой.

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«Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах (как вторжение России в Украину — ред.)», — утверждает посол.



Еще в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин перевел российские силы сдерживания, к которым относится и ядерное оружие, в режим особого несения дежурства.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

В мае на российских пропагандистских каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.

8 мая директор ЦРУ заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.



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