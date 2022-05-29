Посол утверждает, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин (Фото:Кадр видео ВВС)
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна применит тактическое ядерное оружие против Украины.
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В интервью ВВС он заявил, что ядерное оружие будет применяться только в том случае, если существование России окажется под угрозой.
«Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах (как вторжение России в Украину — ред.)», — утверждает посол.
Еще в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин перевел российские силы сдерживания, к которым относится и ядерное оружие, в режим особого несения дежурства.
Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.
В мае на российских пропагандистских каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.
8 мая директор ЦРУ заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.
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