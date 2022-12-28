Мечты кремлевского режима. Россия не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий — Песков 28 декабря, 14:35 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

В среду, 28 декабря пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий.

Об этом сообщает РБК.

«Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого», — сказал он.

По мнению спикера диктатора, мирный план Украины якобы «не может существовать», если он «не учитывает сегодняшних реалий», то есть так называемого «вхождения» в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Видео дня

Песков заявил, что мирный план, который не учитывает эти «реалии», не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

Формула мира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод российских войск,

освобождение всех пленных,

трибунал для виновных в агрессии,

гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.



4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.