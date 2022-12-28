Мечты кремлевского режима. Россия не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий — Песков

28 декабря, 14:35
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

В среду, 28 декабря пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий.

Об этом сообщает РБК.

«Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого», — сказал он.

По мнению спикера диктатора, мирный план Украины якобы «не может существовать», если он «не учитывает сегодняшних реалий», то есть так называемого «вхождения» в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Песков заявил, что мирный план, который не учитывает эти «реалии», не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

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Формула мира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

  • восстановление территориальной целостности Украины,
  • вывод российских войск,
  • освобождение всех пленных,
  • трибунал для виновных в агрессии,
  • гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.

https://www.youtube.com/watch?v=x3AembgooSE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оккупант Дмитрий Песков Война России против Украины

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