США убеждены, что Россия не сможет помешать поставке оружия Украине — Белый дом
Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)
В Белом доме заявили, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам оказывать военную помощь. Существует устойчивая цепь снабжения оружием.
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Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не остановит военную помощь, которую мы оказываем», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что якобы российские войска уничтожили крупную партию западного оружия.
При этом советник Белого дома уточнил, что у него нет подобной информации и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.
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