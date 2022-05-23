США убеждены, что Россия не сможет помешать поставке оружия Украине — Белый дом 23 мая, 04:05 Цей матеріал також доступний українською Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Белом доме заявили, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам оказывать военную помощь. Существует устойчивая цепь снабжения оружием.

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Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



«У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не остановит военную помощь, которую мы оказываем», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что якобы российские войска уничтожили крупную партию западного оружия.

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При этом советник Белого дома уточнил, что у него нет подобной информации и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.

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