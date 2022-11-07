Британская разведка объяснила, почему Россия не способна получить преимущество в воздухе над Украиной 7 ноября, 09:00 Россия не получит преимущество в воздухе над Украиной, отметили в британской разведке (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

По данным британской разведки, в ближайшие несколько месяцев Россия не получит преимущество в воздухе над Украиной.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 ноября сообщил, что Россия потеряла в Украине 278 самолетов, что более чем в два раза превышает потери самолетов за 10 лет войны в Афганистане (119).

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«Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие месяцы.

Потери российских самолетов, вероятно, значительно опережают свои возможности для производства новых.

Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России восстанавливать боевую авиацию, подчеркнули в ведомстве.



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