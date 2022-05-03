Пентагон не видит признаков того, что Россия получает военную помощь из третьих стран 3 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Пентагоне пока не видят признаков того, чтобы третьи страны поставляли России оружие в рамках военной помощи.

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Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Знаете, я не видел никаких признаков того, что они получили внешнюю помощь третьей страны», — отметил он.

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При этом, по словам представителя Пентагона, у России остается немалый запас военной силы.

«Я совершенно не предполагаю, что они не понесли потери. Они, безусловно, понесли. Но у них все еще есть часть своей боевой мощи. Следовательно, им еще есть на что рассчитывать для пополнения», — добавил Кирби.

Отдельно он упомянул о том, что признаки поддержки Кремля не зафиксированы и со стороны Китая.

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