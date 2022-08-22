Россия отвергает мирное соглашение о прекращении войны 22 августа, 18:07 Переговоры между Украиной и Россией (Фото:Офис президента)

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Кремль исключает мирное соглашение о прекращении войны против Украины. Москва ожидает затяжную войну.

Об этом он рассказал Financial Times.

По словам Гатилова, Россия сейчас не видит возможности дипломатического решения вопроса.

«Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем больше будет продолжаться конфликт, тем сложнее будет найти дипломатическое разрешение», — заявил он.

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Гатилов сказал, что ООН должна играть большую роль в попытках прекратить войну, и обвинил США и другие страны НАТО в том, что они давят на Украину, чтобы она не шла на переговоры. По его словам, прямых переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что Путину сейчас очень нужны переговоры, поэтому он будет пытаться «играть» — торговаться захваченными территориями, то раскручивать, то притормаживать эскалацию, искать контакты на Западе и так далее.

Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

До этого украинский президент говорил, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить Украину.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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