НАТО не видит намерений России напасть на Молдову 20 марта, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Джоанэ заявил, что у НАТО нет данных о подготовке нападения РФ на Молдову (Фото:Мирча Джоанэ via Twitter)

НАТО пока что не имеет данных о том, что РФ собирается напасть на Молдову.



В интервью Digi24 заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что южный сосед Украины сейчас не является военной целью для России.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Приднестровье, но сегодня у нас нет данных. Это не значит, что на Молдову не оказывается огромное давление — беженцы, высокие цены на энергоносители, пропаганда и манипуляции», — заявил он.

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По словам функционера, российский диктатор совершил огромную стратегическую ошибку в расчетах и сделал то, на что никто не рассчитывал: ускорить формирование в Украине настоящего национального самосознания.

«То же самое с Грузией. Посмотрите и на Молдову, чье руководство нуждается в нашей поддержке, потому что эти нейтральные страны хотели найти баланс, но сегодня эффект от этих действий президента Путина привели к обратному эффекту: все эти страны еще сильнее устремятся на Запад», — резюмировал Джоанэ.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО, но стремятся вступить в ЕС.



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