«Идея оккупировать пустую территорию». РФ поняла, что не сможет властвовать над украинцами и пытается их выгнать — Портников 28 августа, 09:14 62-летний мужчина смотрит на свой разрушенный дом в Торецке, 22 августа (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Радио НВ выразил мнение, что Россия поняла, что не сможет властвовать над украинцами, и теперь пытается их выгнать.



«Идея очень проста: раньше они над этим населением собирались властвовать, сейчас они его собираются выгнать. Это тоже абсолютно нормальная российская политика по отношению к нелояльным народам — выгнать с территории, которую они считают Россией, потому что с их точки зрения эти люди просто не достойны жить на территории „исторической России Путина“», — сказал Портников Радио НВ.

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Политолог подчеркнул, что россияне уже выгоняют украинцев из Украины.

«Уже выгнано более 13 миллионов человек за границу. Приблизительно 10 миллионов — [в Европу], три миллиона — в Россию. И они продолжают депортации, чтобы распылить людей по разным российским регионам», — сказал он.

Портников также отметил, что российские войска пытаются уничтожить инфраструктуру на востоке и юге, чтобы заставить людей переселяться западнее — «будут наступать дальше и дальше, вытесняя население».

«Хочу это объяснить, чтобы у нас было понимание, какие перед нами задачи. У них не просто идея оккупировать территорию и назначить там какого-нибудь нового мэра или президента. У них идея оккупировать пустую территорию. То есть, когда они дойдут до Ужгорода, в Украине должно оставаться очень немного людей. И они потом эту территорию будут заселять "великороссами", настоящими россиянами, патриотами, не знаю кем. Или не заселят — им не впервые оккупировать пустые территории. Посмотрите на Дальний Восток и Сибирь – как-то оно пусто живет. И здесь будет пустота», – считает политолог.

Он напомнил, что когда Московское княжество впервые в своей истории присоединило к себе иностранную территорию — Рязанское княжество, рязанцев из Рязани выгнали и переселили туда москвичей.

«Вы можете сказать, что это огромные масштабы, нельзя столько людей выгнать. Согласитесь, если можно выгнать 13 миллионов, можно выгнать еще 25-30», — сказал Портников.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на тот момент с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, главной целью которых были гражданские объекты.

Зеленский подчеркнул, что таким образом Россия пытается выгнать людей из украинских городов и хочет внушить страх.



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