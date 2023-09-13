«Провал миссии». Россия не может гарантировать безопасность Армении из-за войны против Украины — Пашинян
Никол Пашинян (Фото:tv360 via facebook)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не может гарантировать безопасность его стране из-за войны против Украины.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечается, это одно из самых острых критических замечаний в адрес Москвы со стороны Еревана, и оно показывает, что Кремль теряет свое влияние в регионе.
Также Пашинян сделал еще одно резкое заявление, рассказав о планах страны ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это подразумевает арест на территории страны тех, кого разыскивает МУС, в том числе российского диктатора Владимира Путина.
Он отметил, что после начала войны Москва стремится не отталкивать Азербайджан и его ближайшего союзника Турцию, чье стратегическое значение для Кремля возросло.
По мнению Пашиняна, перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, показывает, что Россия теряет влияние на события в регионе.
«Это должно находиться в сфере ответственности российских миротворцев, и, поскольку эти проблемы возникли, [можно говорить о том, что] российские миротворцы провалили свою миссию», — сказал премьер Армении.
Как утверждает Пашинян, Ереван хотел бы максимально снизить зависимость от других стран. По его мнению, Армения не должна стать прокси-государством или оказаться в центре столкновения Запада и Востока или Севера и Юга.