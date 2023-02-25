Россия не изменила позиции ядерных сил после отказа от ДСНВ — Пентагон 25 февраля, 02:29 Спикер Минобороны США Патрик Райдер (Фото:facebook.com/InternationalDefenceDesk)

В Пентагоне не видят изменений в позиции стратегических ядерных сил РФ после заявлений о приостановлении участия в ДСНВ.

Об этом сообщил спикер Минобороны США Патрик Райдер.



«Мы считаем досадным, что они решили приостановить свое участие в договоре. Это безответственно, учитывая возможные последствия», — сказал генерал.

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В то же время Райдер отметил, что в настоящее время не фиксируется смена Россией конфигурации ее ядерных возможностей.

«О позиции стратегических сил РФ, мы не видели никаких признаков того, что она изменилась, равно как и мы не изменили нашей позиции», — добавил представитель Пентагона.