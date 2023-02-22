Россия не проводила испытания баллистической ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев — Bloomberg 22 февраля, 11:40 Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия, 20 апреля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Россия не проводила испытания межконтинентальной баллистической ракеты Сармат во время визита президента США Джо Байдена в Киев. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Пентагона.

По его словам, Россия заранее сообщила о запуске этой ракеты в соответствии с обязательствами по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

«Такие испытания рутина и не были неожиданностью, и США не считают, что они представляют угрозу для них или их союзников», — добавил чиновник, не уточнив, когда именно они были.

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Ранее CNN сообщил, что Россия провела испытание Сармата во время визита Байдена в Украину в понедельник, 20 февраля. Журналисты, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, пишут, что оно, похоже, было неудачным, поскольку диктатор Владимир Путин, по мнению собеседников, подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

В то же время источники CNN заявили, что Москва проинформировала Вашингтон заранее, и Штаты не рассматривают испытание ракеты как шаг в сторону эскалации.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет. Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.