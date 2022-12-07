А ПВО где? Бутусов назвал причину успешных атак беспилотников на стратегические объекты РФ 7 декабря, 15:43 Российский бомардировщик готовится ко взлету на авиабазе Энгельс в Саратове (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ назвал причину успешных атак беспилотников на стратегические объекты РФ — авиабазы Энгельс-2 и Дягилево — и объяснил, почему их не сбила российская ПВО.

«Россия сосредоточила все свои силы на прикрытие своих армейских группировок на территории Украины, и они несут большие потери. Если смотреть по подсчетам портала Oryx, Россия потеряла более 80 зенитно-ракетных комплексов, различных систем, дополнительно — радаров, других средств противовоздушной обороны. Таким образом они значительно ослаблены. И они не могут организовать плотную оборону даже своих стратегических объектов», — рассказал Бутусов Радио НВ.

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Инфографика: НВ

Журналист напомнил, что 6 декабря утром еще один беспилотник атаковал российскую авиабазу Курск и уничтожил склад с горючим.

«База Курск находится недалеко от границ Украины, гораздо ближе, чем Дягилево и Саратов. Там тоже противовоздушная оборона не сработала», — констатировал он, добавив, что у России «отсутствует плотность боевых порядков противовоздушной обороны».

По словам Бутусова, это означает, что российские войска не могут обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий и сегда есть какие-то уязвимости, всегда можно найти какую-то возможность ударить.

«Противник ослаблен вследствие больших потерь на Донбассе», — подытожил журналист.

Утром 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

В минобороны РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. В результате атаки загорелся нефтенакопитель.



1 декабря немецкое издание Der Spiegel сообщало, что на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия, он переведен в состояние повышенной готовности.

