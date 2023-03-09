Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО — разведка США

9 марта, 03:52
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НАТО (Фото:Pixabay)

НАТО (Фото:Pixabay)

Россия избегает действий, которые могли бы привести к военному конфликту с США и НАТО, однако вероятность этого сценария сохраняется.

Это следует из доклада о ежегодной оценке угроз, опубликованного разведкой США.

В докладе говорится, что все это время Россия избегала расширения военного конфликта за пределы Украины. Однако риск подобного столкновения есть, считает разведка. В документе говорится, что столкновение России и Запада приведет к уровню военной конфронтации, с которым мир «не сталкивался десятилетиями».

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Американская разведка считает, что Россия останется серьезным вызовом США в ключевых областях в течение десятилетия. Москва, говорится в докладе, использует «широкомасштабные инструменты влияния», чтобы нарушить единство стран Запада.

Разведка прогнозирует, что Китай продолжит свое дипломатическое, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы противостоять США, несмотря на потерю поддержки от других стран.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия НАТО Война в Украине

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