Россия готовится к новым сражениям, а не к переговорам — Кулеба

8 декабря, 17:07
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Российские оккупанты не хотят вести переговоры и готовятся к новым боевым действиям против Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью The Wall Street Journal он подчеркнул, что несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, поведение страны-агрессора показывает, что она не готова к диалогу.

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Он добавил, что после вывода своих войск из Херсона оккупанты уже перебросили солдат на Донбасс, где они пытаются захватить Бахмут.

«Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Так что ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам», — подчеркнул Кулеба.

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На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В этот же день РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по украинским городам практически во всех областях. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

https://www.youtube.com/watch?v=zJ5SfwpDb4Y&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Переговоры Российская агрессия Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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