Авиация РФ стала совершать больше боевых вылетов, но масштабная воздушная кампания маловероятна — британская разведка 16 февраля, 11:00 По данным британской разведки, Россия сохранила достаточно большое количество самолетов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По данным британской разведки, Воздушно-космические силы России продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев. Масштабная воздушная кампания маловероятна.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последнюю неделю после нескольких недель более низкой активности боевые вылеты авиации РФ несколько участились, однако воздушная активность остается примерно на уровне лета 2022 года.

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В разведке отметили, что в целом российская авиация по-прежнему значительно отстает в войне, поскольку сдерживается сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинской ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по аэродромам РФ.

Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над территорией, контролируемой Россией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль, добавили в ведомстве.

По всей России ВКС, вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 с начала вторжения, считают в разведке.

«Впрочем, маловероятно, что ВКС сейчас готовятся к значительному расширению воздушной кампании, потому что при нынешней ситуации на поле боя это чревато для них неприемлемыми потерями самолетов», — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах заявили, что российская оккупационная армия в основном применяет авиацию дистанционно, а свои самолеты периодически перемещает между аэродромами.