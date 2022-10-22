США не видят готовности России прекратить войну — Блинкен

22 октября, 00:17
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

Сейчас Россия не проявляет никаких признаков готовности участвовать в содержательных переговорах по прекращению боевых действий в Украине. США рассмотрят все средства для продвижения дипломатии, если увидят возможность.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Все свидетельствует о том, что президент Путин далек от того, чтобы заниматься серьезной дипломатией, он продолжает двигаться в противоположном направлении", - сказал Блинкен.

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«Мы рассматриваем и будем рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если мы увидим такую возможность, конечно, мы будем всегда рассматривать это», — добавил он.

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По словам госсекретаря США, в последнее время Россия, напротив, удваивала и утроила ставку на свою агрессию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Россия-США Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины

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