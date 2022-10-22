США не видят готовности России прекратить войну — Блинкен 22 октября, 00:17 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

Сейчас Россия не проявляет никаких признаков готовности участвовать в содержательных переговорах по прекращению боевых действий в Украине. США рассмотрят все средства для продвижения дипломатии, если увидят возможность.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Все свидетельствует о том, что президент Путин далек от того, чтобы заниматься серьезной дипломатией, он продолжает двигаться в противоположном направлении", - сказал Блинкен.

Видео дня

«Мы рассматриваем и будем рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если мы увидим такую возможность, конечно, мы будем всегда рассматривать это», — добавил он.

По словам госсекретаря США, в последнее время Россия, напротив, удваивала и утроила ставку на свою агрессию.