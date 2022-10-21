В РФ заявили, что не готовы «падать в бездну ядерной войны»

21 октября, 01:58
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Посол России в США Анатолий Антонов (Фото:flickr.com/us-mission)

Посол России в США Анатолий Антонов (Фото:flickr.com/us-mission)

Россия и США пока не стоят на грани ядерного конфликта. Хотя присутствует «максимальная напряженность».

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет Newsweek.

Он считает, что ни в коем случае нельзя забывать уроки Кубинского ракетного кризиса.

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«Я уверен, что, несмотря на все трудности, мы пока не достигли опасной грани падения в бездну ядерного конфликта», — сказал посол.

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21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ядерное оружие Посол Ядерная угроза Россия-США Ядерная война Война в Украине Война России против Украины

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