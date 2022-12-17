Россия не настроена серьезно на переговоры с Украиной — глава ЦРУ 17 декабря, 05:41 Уильям Бернс (Фото:isd.georgetown.edu)

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Россия не настроена на диалог для прекращения войны в Украине. Со стороны РФ нет серьезной позиции.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.



«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры», — сказал Бернс.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Сейчас нет предмета для разговора.