«Война может длиться долго». Россия не достигла своих целей в Украине, но пока не отказывается от них — Столтенберг 19 мая, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, но все еще не отказывается от них.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Потом Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось», — сказал Столтенберг во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

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Генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. При этом Столтенберг убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

«В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев будет считать победой в войне возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым, и репарации от России.

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