За 100 дней войны против Украины Россия не достигла ни одной из своих цели — Минобороны Британии 3 июня, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Ни одна из стратегических целей России не была достигнута, сообщили в Минобороны Британии (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, за 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия не смогла добиться ни одной из своих стратегических целей.

Война России против Украины — главные события 3 июня

В ведомстве отметили, что России не удалось достичь первоначальных целей: захватить Киев и украинские центры управления. Благодаря упорному сопротивлению украинцев и неудаче в захвате аэродрома Гостомель в первые 24 часа наступление было отражено.

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После провала изначального плана из-за ошибочных допущений при планировании и ущербного тактического исполнения этих планов концепция операции РФ изменилась и сосредоточилась на Донбассе.

Россия сейчас добивается тактического успеха на Донбассе, отметили в британском ведомстве. Российские силы набрали и сохраняют темп и удерживают инициативу в наступлении.

Россия контролирует более 90% территории Луганской области. По прогнозам британского Минобороны, в ближайшие две недели она, вероятно, сможет довести этот показатель до 100%. Но достигнуто это будет ценой большого расхода ресурсов, а также за счет концентрации сил и огневых средств на одном небольшом участке кампании.

На других фронтах и направлениях Россия не сумела реализовать какие-либо маневры или движения, и они перешли к обороне.

«Если сравнивать с изначальным планом, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время», — подчеркнули в Минобороны Британии.

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