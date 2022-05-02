«Позор, что мы не пытаемся». Экс-командующий НАТО призвал исключить Россию из Совбеза ООН 2 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Бридлав считает, что нужно попытаться лишить Россию места в Совбезе ООН (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Филипп Бридлав призвал лишить Россию места в Совете безопасности ООН.



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В интервью The West Block он выразил необходимость прямо сейчас начать преследование российского диктатора Владимира Путина.

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«Люди говорят, что мы не можем удалить его из Совета Безопасности. Почему нет? Если сейчас не время и не причина в его ужасной войне с гражданским населением Украины, если это не тот способ, чтобы что-то изменить, то позор нам, что мы не пытаемся», — отметил Бридлав.

По мнению экс-главнокомандующего объединенными силами НАТО, Путина не должно быть и на саммите Большой 20-ки в ноябре 2022 года.

«Нам нужно устранить Россию с мировой арены за то, в какой способ они ведут эту войну», — резюмировал Бридлав.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала кресло постоянного члена Совбеза ООН, полученное от СССР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что РФ оказалась в кресле постоянного члена Совбеза ООН при крайне сомнительных обстоятельствах, и на это «почти 30 лет закрывали глаза». По мнению министра, с помощью тщательного юридического анализа можно доказать, что присутствие страны-агрессора в Совбезе ООН нелегитимно.

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