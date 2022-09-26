Иначе угроза будет вечной. РФ не должна существовать в нынешних границах после нашей победы — Чубаров 26 сентября, 18:13 Российский диктатор Владимир Путин в Великом Новгороде рассказывает о том, что российской государственности якобы 1160 лет (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ заявил, что после победы Украины Россия не должна продолжать существовать в нынешних границах, иначе угроза с ее стороны будет вечной.



«Я думаю, что после войны мы тысячу раз подумаем, кто живет рядом с нами, чтобы у них никогда не было намерений повторить то, что они сделали с нами в 2014 году в Крыму, чуть позже — на Донбассе, то, что они делают на оккупированных украинских землях сейчас. И мне безразлично, кем они являются — этническими русскими или представителями других российских этносов. Мы должны сделать все для того, чтобы Российская Федерация в тех границах, где сегодня существует, не существовала после нашей победы», — сказал Чубаров Радио НВ.

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По его словам, в противном случае «над нами постоянно, вечно будет нависать угроза нападения со стороны Москвы».

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил о возможности взаимодействия с теми россиянами, которые понимают это и хотят построить свою будущую жизнь.

«В конце концов, они тоже имеют право на будущее, и этнические россияне тоже. Но пусть они подумают и предлагают всему миру — не только нам, украинцам — такую модель России, которая, во-первых, исключала бы те размеры и границы, которые сегодня есть, чтобы они дали волю самобытным народам самой России — татарам, башкирам, бурятам, якутам. Чтобы, наконец, там была свобода. И тогда, возможно, в границах Москвы, в некоторых современных российских областей они могут быть такими, что не будут представлять угрозу своим соседям, в том числе Украине», — заявил Чубаров.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ, а теперь гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ назвал сценарий распада России на десятки государств маловероятным, но признал, что некоторые регионы РФ «с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство».

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