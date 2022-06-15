«В долгосрочной перспективе русским хана». Пока Кремль называет войну «спецоперацией», он не добьется успехов в Украине — Foreign Policy 15 июня, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Упорные бои за Северодонецк продолжаются несколько недель (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Нежелание диктатора Владимира Путина объявлять в России мобилизацию и притворство пропаганды, называющей войну в Украине «спецоперацией», лишает агрессора преимуществ на поле боя, говорится в статье издания Foreign Policy. Переход России к артиллерийским сражениям на Донбассе вызван истощением запасов высокоточного оружия; украинцы также испытывают дефицит боеприпасов, но приток помощи с Запада, пусть и медленный, не позволяет Москве добиться выполнения изначально поставленных целей, пишет журналист Джек Детч.



Приводим выдержки из статьи, опубликованной под заголовком Ложь Путина о войне тормозит наступление России.

Стратегия Путина в Украине все больше страдает от отказа Кремля официально объявить войну, считают американские чиновники, общавшиеся с Foreign Policy. Потенциально мобилизация позволила бы России вывести на поле боя тысячи и тысячи солдат. Но официальные лица США склоняются к мысли, что Путин не хочет нести политическую цену за признание реальных потерь своей армии: по оценкам Запада, в Украине погибло не менее 15 000 российских военнослужащих, по оценкам Киева — в два раза больше.

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«Российские войска часто превосходили численностью украинские силы в многомесячных боях на Донбассе в соотношении более чем три к одному. Кремль захватил большую часть Луганской области, что выглядело сменой импульса войны. Но отказ отправлять на фронт дополнительные войска, набранные по призыву, сводит на нет преимущества России», — отмечает Детч.

Кремль по-прежнему скрывает истинные масштабы происходящего от общества, заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Тайная вербовка солдат для восполнения понесенных армией потерь все же идет, но, как правило, безуспешно. Собеседник Foreign Policy из европейской структуры безопасности рассказал о провале негласной кампании по мобилизации в Мурманской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна, в свою очередь, теряет от 100 до 200 военнослужащих в день. По мнению официальных лиц США, эти цифры не выходят за рамки ожиданий в ходе артиллерийской войны, в которую перерос конфликт.

«Они (украинцы — ред.) используют очень гибкую тактику. Они медленно уступают территорию, требуя огромную цену за каждый городской квартал, — сказал изданию источник, знакомый с разведывательными данными. — Остаюсь во мнении, что в долгосрочной перспективе русским хана. Если за Северодонецк так воюют, то представляете, что было бы в Киеве?»

Стратегические неудачи Кремля связаны не только с внутренней политикой, но и с западными санкциями, подчеркивает автор статьи. Переход России к артиллерийской войне на Донбассе вызван истощением запасов современного высокоточного оружия из-за высокого расхода и невозможности пополнения в условиях санкций, сказал неназванный высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, Украина получает преимущество перед Россией, поскольку приток западной военной техники в ВСУ продолжается.

Этот приток не столь обилен, что приводит к жалобам украинцев, отмечается в публикации. Переход украинской армии на натовские образцы следовало начать намного раньше, признает собеседник Foreign Policy из американской разведки. Договоренность о поставке Украины четырех орудий и 48 ракет HIMARS он называет «жалкой». «Если что — этого хватит на час», — сетует источник.

Но представители администрации Джо Байдена по-прежнему уверены, что Украина сможет продержаться, резюмирует издание. «Я не думаю, что они проигрывают войну. Помните, целью россиян было быстрое окружение? Они думали, что добьются этого за несколько недель, но теперь переключились на изматывающую войну. Еще далеко не факт, что русские добьются господства на востоке Украины, что являлось целью операции», — сказал в интервью представитель Министерства обороны США.

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