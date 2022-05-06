Россия не была способна воплотить собственный военный план в Украине — генерал США 6 мая, 08:14 Цей матеріал також доступний українською Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине, заявил американский генерал (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Начальника штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл заявил, что Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине.



Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщает Голос Америки.

«План, который был в России — очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат», — отметил МакКонвилл.

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По словам генерала, для выполнения подобного военного плана Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе.

Также он подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны: «Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну».

Министр Сухопутных сил США Кристин Уормут также отмечает слабость логистики России.

«Мы показали, насколько быстро мы смогли разместить наши силы в Европе. Мы также продемонстрировали, как быстро мы оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность, что делает американская армия для обеспечения логистики», — сказала она.

Также генерал МакКонвилл отмечал, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины.

«Одно дело — иметь военное оборудование там (в Европе — ред), а другое дело — обеспечить доставку этого оборудования», — добавил он.



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