Позиция страны-агрессора. Россия не будет просить ЕС отменить санкции, введенные из-за войны против Украины — МИД РФ 1 апреля, 09:14 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ заявили, что Россия не будет просить ЕС отменить санкции (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Россия не будет просить Европейский Союз отменить санкции, которые были введены из-за войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец, сообщает Sky News.

По его словам, у что у России якобы есть достаточный «запас прочности» и прекращения санкций не потребуется.

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«Европейский Союз не является центром Вселенной», — сказал он.

На сегодняшний день ЕС ввел ряд мер против России, включая запрет на операции ЕС и стран-членов с российским Центральным банком, санкции против 877 физических и 26 юридических лиц и запрет на полеты российских самолетов во всех воздушных пространствах и аэропортах ЕС.

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