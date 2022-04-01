Позиция страны-агрессора. Россия не будет просить ЕС отменить санкции, введенные из-за войны против Украины — МИД РФ
В МИД РФ заявили, что Россия не будет просить ЕС отменить санкции (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
Россия не будет просить Европейский Союз отменить санкции, которые были введены из-за войны против Украины.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец, сообщает Sky News.
По его словам, у что у России якобы есть достаточный «запас прочности» и прекращения санкций не потребуется.
«Европейский Союз не является центром Вселенной», — сказал он.
На сегодняшний день ЕС ввел ряд мер против России, включая запрет на операции ЕС и стран-членов с российским Центральным банком, санкции против 877 физических и 26 юридических лиц и запрет на полеты российских самолетов во всех воздушных пространствах и аэропортах ЕС.
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