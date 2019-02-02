Россия не будет инициировать переговоров по разоружению - Путин Сегодня, 14:37 139 Цей матеріал також доступний українською EPA Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный диалог - Путин EPA

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД и Минобороны России не обсуждать разоружение РФ.

Об этом пишет Интерфакс .

Соответствующее заявление Путин сделал в субботу, 2 февраля, во время встречи с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

«Прошу оба ведомства в дальнейшем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике», - сказал российский президент.

При этом он отметил, что «все предложения России в этой сфере по-прежнему остаются на столе, а двери для переговоров открыты».

«За последние годы мы видим, что наши инициативы (по тематике разоружения - ред.) партнерами не поддерживаются. Наоборот, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности», - возмутился Путин.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

