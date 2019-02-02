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Россия не будет инициировать переговоров по разоружению - Путин

Сегодня, 14:37
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EPA

Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный диалог - Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД и Минобороны России не обсуждать разоружение РФ.

Об этом пишет Интерфакс .

Соответствующее заявление Путин сделал в субботу, 2 февраля, во время встречи с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

«Прошу оба ведомства в дальнейшем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике», - сказал российский президент.

При этом он отметил, что «все предложения России  в этой сфере по-прежнему остаются на столе, а двери для переговоров открыты».

«За последние годы мы видим, что наши инициативы (по тематике разоружения - ред.) партнерами не поддерживаются. Наоборот, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности», - возмутился Путин.

Напомним, в субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив РФ в его нарушении. Он дал Москве 60 дней на исправление ситуации, иначе договор будет расторгнут.

Договор с 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Баллистические ракеты Договор Россия

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