Россия назвала выход США из ракетного договора неотвратимой перспективой Сегодня, 12:17 101 Цей матеріал також доступний українською

МИД России назвал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности неотвратимой перспективой.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что это неотвратимая перспектива…Игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, решение о выходе США из договора принято давно.

"Насколько мы понимаем, дело идет к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США. Уже потом будем ориентироваться", - цитирует Пескова ТАСС.

2 февраля США объявят о начале процедуры выхода из ракетного договора. После объявления официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

