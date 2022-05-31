«Битва за Африку». Как Россия и ее пропагандистские нарративы играют против Украины на континенте — разговор с экспертом 31 мая, 21:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера (Фото:REUTERS/Antoine Rolland/File Photo)

Россия пытается активно занять основные позиции в информационном пространстве африканских государств и вытеснить из региона основные мировые силы, как Китай или ЕС, рассказал Радио НВ Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

— Я посмотрел обширное исследование Центра стратегических исследований Африки, там пишут многое о том, каким образом используя свою пропаганду Россия очень усилила свое влияние на Африку. Можете ли вы это подтвердить? Можем ли мы утверждать, что когда мы говорим об африканском континенте, влияние России там велико и на чем это основано?

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— Я могу говорить преимущественно о Северной Африке, немного Сахельской Африке. Я в целом согласен с такими выводами, мы наблюдаем, как достаточно большое медийное присутствие, так и влияние на политические и бизнес-решения правительств стран. Наблюдаем наличие силовой компоненты, Россия присутствует в виде своих наемников или частных военных компаний во многих странах, участвует в региональных конфликтах, контролирует месторождения определенных минералов как в экваториальных частях, так и в Западной Африке, где ранее влияние Франции, например, никто не ставил под вопрос. Так что да, я подтверждаю эти выводы.

— Что интересно из того, что я прочитал в этом исследовании, это то, что эти российские нарративы, эти меры покрывают более половины стран континента. Также отмечают деятельность ЧВК Вагнера, что наемники, россияне, которые там работают, поддерживают диктаторские режимы. Как вы могли бы охарактеризовать то, как ЧВК Вагнера влияет на континент?

— В некоторых местах они играют решающую роль. Их влияние не фатальное, безусловно, они не присутствуют везде. Но если мы упомянем Мали, Центральноафриканскую Республику, часть Ливии и некоторые другие конфликтные точки, то мы увидим, что они сподобились на определенные успехи. Они могут фактически контролировать несколько правительств африканских стран. Они осуществляют охрану этих диктаторов, участвуют в военных мятежах в пользу диктаторов, которые соглашаются быть марионетками и вместе дерибанить местные ресурсы. И они заходят в те точки, где слабые государственные институты, к сожалению, таких немало на африканском континенте. И выступают решающей силой в конфликтах, возникающих в армейской среде, среди местных бизнес-элит, вмешиваются и их карта отчасти бывает золотой.

— Скажите, понимаем ли мы, каковы экономические интересы России в том, что они делают? И то, что они транслируют там свою пропаганду, отправляют частную военную компанию Вагнера, какая экономическая выгода?

— Участие в распределении природных ресурсов, если мы говорим, например, о Западной Африке, это угроза для месторождений урановых руд, на которые очень рассчитывала огромная французская атомная корпорация, которая одну из своих сырьевых баз имеет как раз на африканском континенте. Цветные металлы, драгоценные металлы и драгоценные камни, другие типы ресурсов, их распределение и участие в контрабандных потоках. Доля от продажи всего этого сырья полностью окупает, как выглядит, содержание этой компании и приносит доходы для ее фактических собственников.

— Мы смеялись над тем, что у России осталось не очень много союзников и один из тех союзников — Эритрея. Это молодая страна. Знаете, чего именно они хотят от Эритреи?

— Там большая борьба за Баб-эль-Мандебский пролив и я уже сбился со счета, сколько военных баз там построили разные страны, включая Объединенные Арабские Эмираты. Традиционно в Джибуте сидели французы, потом появились американцы, китайцы, потом Россия очень хочет после того как в советское время у них на Сокотре была база для обслуживания, и Аден. Теперь они хотят там базу. Трудно сказать, сколько там военных баз и сколько пунктов буксировки и обеспечения судов с соответствующей военной инфраструктурой для того или иного контингента там все построили.

— А чем так ценен этот Баб-эль-Мандебский пролив?

— Очень большой трафик сейчас идет. Насколько я помню, с началом этой фазы войны России против нас — морской трафик через Баб-эль-Мандебский пролив и, соответственно, через Суэцкий канал вырос очень заметно. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что на 30% год к году, если по месяцам брать.

— Возвращаясь к этому огромному кризису, который мы сейчас имеем с агропродукцией, невозможностью Украины экспортировать свою агропродукцию в ту же Африку. Можно ли охарактеризовать, как сильно может пострадать африканский континент? Вы говорите, что являетесь экспертом по Северной Африке, можем говорить о ней.

— Что касается войны, то, безусловно, главное — это повышение цен на продукты питания. Некоторые важные международные финансовые институты прогнозируют вообще мировую рецессию. Всегда в ситуации, когда происходит спад мирового хозяйства, беднейшие страдают больше всего. Поскольку мы имеем на Севере Африки страны с большим населением, традиционно присутствующим государственным регулированием цен на продукты питания базового набора (масло, хлеб, мука)… Страны, уже имеющие опыт социальных беспорядков, вызванных повышением цен на продукты питания или несостоятельностью бюджета поддерживать дотации, правительства относятся очень серьезно к этой проблеме. Я не очень верю в массовый голод именно в Северной Африке, продуктов питания так или иначе хватит, вопрос в цене на эти продукты питания. И даже там, например, как в Марокко, где не было так называемой Арабской весны 2011 года, но правительство тогда для того, чтобы сохранить режим и политическую стабильность вынуждено было очень сильно перераспределять бюджетные расходы в пользу дотаций. Это все сказывается на инвестиционных проектах, среднесрочных планах экономического развития и в итоге сказывается на политической составляющей в этих странах.

— Президент Сенегала и глава Африканского союза Маки Салл заявил, что будет добиваться от России и Украины разблокирования экспорта зерна и удобрений во избежание широкомасштабного голода. Он собирается посетить Россию и Украину в ближайшие недели. Насколько влиятелен этот Африканский союз и какие рычаги имеют крупнейшие страны [континента], которые могут пострадать от недостатка продуктов или завышенных цен?

— Первое и самое простое — они могут голосовать на Генеральной ассамблее ООН. Их голос на международной арене чего-то стоит, даже если эти страны составляют небольшую или ничтожную долю. После каждого голосования на Генассамблее мы смотрим эту табличку, кто как проголосовал. Ибо цель России — сделать Украину виновной в голоде, переложить ответственность, чтобы увеличить давление на нас, на жертву агрессии, которая теперь будет ответственна за страдания африканцев.

Это одновременно и способ переключить внимание, что вот, вы говорите, страдают украинцы, на самом деле страдают по-настоящему обитатели африканского континента. Украина должна срочно пойти навстречу, сделать все, чтобы они не страдали. Затем так или иначе эта новая фаза битвы за Африку, в которой принимает участие Китай, Соединенные Штаты, Франция, Россия, с инвестиционными проектами, с логистическими сетями, долгосрочными планами, делает африканские страны субъектом, то есть странами фактически без голоса, которыми манипулируют.

— Вы только что сказали о том, что такое сражение за Африку ведут несколько стран, в частности Китай, Россия, Франция. Можем ли мы сказать, кто из них побеждает в этой войне?

— Это динамические величины. Считалось, что Китай активно наращивает свое экономическое присутствие, в то же время наблюдаются достаточно массовые антикитайские настроения во многих африканских странах, где эти проекты реализуются. Где возникает понимание того, что Китай их эксплуатирует гораздо хуже, чем так называемые «белые колонизаторы». Одновременно Китай создает условия, при которых трудно выскочить из этого крючка. Считается, что Франция получила довольно унизительные поражения в Западной Африке, в зоне своих традиционных интересов, где она имела постоянные связи с элитами с одной стороны, имела военное присутствие, в том числе совместное присутствие против Исламского государства в странах Магриба, а перед этим Аль-Каида в странах Магриба была против туарегских повстанческих племен. Но я бы не делал окончательные выводы, все динамично, все еще может измениться. И сейчас как раз тот момент, что Россия своей агрессией против нас допустила эти изменения. И куда они приведут, еще неясно, еще игра не закончилась.

— Но ведь мы можем утверждать, что [каналы] российской пропаганды говорят на арабском, английском и французском языках, это влияние велико?

— Да, мы можем, это однозначно. Мы можем сказать, что Россия нашла те нарративы, которые помогают продвигать тот образ мира, в котором есть плохой Запад, плохая Франция, плохие Соединенные Штаты, который выгоден России и согласен со многими взглядами в этих странах, особенно Западная, частично Северная Африка. Тот же Алжир, например, где российской пропаганде достаточно вольготно, так скажем.

— Есть ли у нас понимание, как коллективный Запад это позволил? Мы же помним, что эти «белые колонизаторы», о которых вы упоминали, понятно, что они всегда использовали Африку, к сожалению, как ресурс. Как они позволили, что так свободно себя чувствует российская пропаганда на африканском континенте?

— На это я отвечу без подробностей по африканскому континенту, а как Запад, Соединенные Штаты и Европа позволили, что российская пропаганда в их странах настолько вольготно чувствовала себя, какая уже Африка?.. RTV, Russia Today, Симоньян и их студия в Берлине была едва не самой популярной в немецкоязычном YouTube и т. д. Как позволили? Потому что в сердце Парижа российская пропаганда ощущает себя ничем не ужаснее, чем в Алжире.

— Пожалуй, последнее, что я спрошу вас: как вы думаете, этот кризис, который сейчас возникает, продовольственный кризис из-за войны в Украине, которую развязала Россия в Украине; какими могут быть шаги сторон, какое может быть развитие?

— Я считаю, что наиболее вероятным является кризис. Он будет, местами будет жесткий, будут медиа, как дружественные России, так и просто определенного спектра, которые будут переключать внимание на этот кризис. Я считаю, что независимо от того, удастся ли разблокировать в ближайшее время поставки украинского зерна на рынки Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока, то, что Украина потеряет заметную долю урожая уже в этом сельскохозяйственном году, означает, что кризис не закончится независимо от того, начнем ли мы экспортировать через порты или нет. И этот год входит в довольно проблемный цикл, который займет не один этот год, по меньшей мере, полтора, а возможно и два года, это при самом оптимистическом прогнозе, если мы сможем отстоять наше море и безопасность мореплавания в западной части Черного моря. И шаги, гарантии России на свободное судоходство ничего не стоят, они будут всегда манипулировать этим вопросом. В международные конвои я тоже не верю, поэтому я думаю, что нужно готовиться к кризису. В Москве потирают руки, ожидая, столкнется ли Европа с новой волной беженцев (теперь из африканских стран), это будет в дальнейшем дестабилизировать Европейский Союз, что и входит в планы Кремля.

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