В Беларуси до 13 тысяч военных и силовиков согласились участвовать в войне против Украины — Генштаб 11 августа, 16:11 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

До 13 тысяч белорусских военных и силовиков согласились участвовать в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 11 августа. По данным Генштаба, режим Александра Лукашенко развернул вдоль украинско-белорусской границы шесть батальонов белорусских войск, а страна-террорист Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну.



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«По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив — материально-финансовый… Никто не верит ни в какую „денацификацию“, „защиту прав русскоязычных“ и так далее», — сказал Громов.

Накануне советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что угроза участия Беларуси в полномасштабной войне России против Украины минимальная, но опасность для северных регионов страны сохраняется.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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