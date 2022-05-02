Дания и Швеция вызовут российских послов в связи из-за нарушения их воздушного пространства 2 мая, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал инцидент неприемлемым и тревожным (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дания — страна-член НАТО, и Швеция, которая может вступить в Североатлантический альянс, вызовут послов РФ после того, как российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство обеих стран.



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Как сообщает Radio Free Europe, 1 мая датские и шведские правительства заявили, что авиасудно вошло в воздушное пространство Дании вечером 29 апреля к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море, а затем пролетело в воздушное пространство Швеции.

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«Это совершенно неприемлемо и особенно тревожно в нынешней ситуации», — написал в Twitter министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

«Существуют установленные процедуры для такого рода дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной страны в министерство иностранных дел», — говорится в электронном письме МИД Швеции.

Вместе с тем, отвечая на вопрос газеты Dagens Nyheter, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что нет никаких доказательств того, что нарушение было связано с текущими дискуссиями о возможном вступлении страны в НАТО.

Парламент Швеции пересматривает политику безопасности, отчет ожидается в середине мая. Отмечается, что вторжение России в Украину заставило Швецию и Финляндию пересмотреть давние убеждения в том, что военный нейтралитет является лучшим средством обеспечения национальной безопасности.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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